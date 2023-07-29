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MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı yarışma sonucunda belli oldu. Programın sevenleri ise 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potada olan isimler ve son bölümden tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 01:10
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 41. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirlendi. Yarışmacılar, eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmada en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim belli oldu. Peki, 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, potada kimler var? İşte o isim ve detaylar.

29 TEMMUZ MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim BATUHAN oldu.

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan.

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