MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 41. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirlendi. Yarışmacılar, eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmada en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim belli oldu. Peki, 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, potada kimler var? İşte o isim ve detaylar.

29 TEMMUZ MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim BATUHAN oldu.

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan.