Haberler Haberler Türkiye Filistin için ayakta! İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü

Türkiye Filistin için ayakta! İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü

İstanbul'da 2026 yılının ilk gününde Büyük Filistin Yürüyüşü kapsamında toplanan vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ilerliyor.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:17
Türkiye Filistin için ayakta! İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

"FİLİSTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sabah.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı. Bakan Bak, "Bugün İstanbul ayağa kalktı Gazze soykırımına karşıyız tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Filistin kırmızı çizgimiz her zaman mazlumun yanındayız" dedi.

BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ'NÜ CANLI İZLEYİN

AHaber CANLI YAYIN

