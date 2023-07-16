MASTERCHEF KİM ELENDİ? 16 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef 2023 All Star yarışmasının ilk eleme gecesi 16 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide, ilk elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star son bölümde elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

16 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All yarışması ilk eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı.

Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan ilk eleme oyununda verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlayan isimler potadan kurtulma şansına sahip oldu.

Kritik eleme gecesinde Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu.

MasterChef All Star sezonu ilk eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında potadan kurtulan yarışmacılar belli oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

2023 MasterChef All Star yarışmasında ilk eleme oyununda başarılı olan Batuhan, Eray ve Rıfat eleme potasından çıkmayı başardı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununda başarılı olamayan Berker, Gamze, Mert, Güzide ise son eleme oyununda Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın yemeği hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

16 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme gecesinde elenen yarışmacı GÜZİDE oldu.