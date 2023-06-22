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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star 22 Haziran ana kadroya giren 8. yarışmacı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Heyecan dolu yarışmanın yeni bölümü 22 Haziran Perşembe akşamı 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en başarılı şekilde yapan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 8. Yarışmacı oldu. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen programda, ana kadro geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 8. Yarışmacı ve 22 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 01:30
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star 22 Haziran ana kadroya giren 8. yarışmacı belli oldu!

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Yayınlanmakta olan uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadroya giren 7 isim netlik kazanırken 22 Haziran tarihli 9. Bölümünde 8. Yarışmacı belli oldu. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi oldu. Geçmiş sezonun başarılı yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında ter döküyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF ALL STAR 8. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

22 Haziran bu akşamın kazanan yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren 8. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi.

8. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı ESRA oldu.

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