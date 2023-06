MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star 22 Haziran ana kadroya giren 8. yarışmacı belli oldu!

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Yayınlanmakta olan uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadroya giren 7 isim netlik kazanırken 22 Haziran tarihli 9. Bölümünde 8. Yarışmacı belli oldu. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi oldu. Geçmiş sezonun başarılı yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında ter döküyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF ALL STAR 8. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

22 Haziran bu akşamın kazanan yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren 8. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi.

8. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı ESRA oldu.