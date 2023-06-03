İYİ OLAN KAZANSIN (THIS MEANS WAR) FİLMİNİN KONUSU NE? İyi Olan Kazansın oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

İyi Olan Kazansın filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin McG'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan İyi Olan Kazansın filminin konusu ne? İyi Olan Kazansın oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i etkilemek için kullanırlar...

İYİ OLAN KAZANSIN OYUNCULARI KİM?

Reese Witherspoon,

Chris Pine,

Tom Hardy

İYŞ OLAN KAZANSIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İyi Olan Kazansın filminin yapım yılı 2012'dir.