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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı izleyiciler tarafından merak konusuydu. Survivor 15 Nisan'da dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle yayın macerasına devam ederken büyük finale de adım adım yaklaşılmaya başlandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:40
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ettiler. Survivor 15 Nisan 2023 günü yeni bölümünde eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme ilk adayının belli olduğu bölümle ekrana gelmişti. İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

15 NİSAN 2023 SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları dokunulmazlık oyunun ardından belli oldu. Konseyde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, takım arkadaşlarından birini eleme potasına soktu. Kırmızı takımda en çok oyu alan Survivor Halil İbrahim Göker, gecenin sonunda eleme adayı oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanıyla ekrana geldi. Adada daha fazla kalabilmek için mücadele veren yarışmacılar, parkurlarda oldukça zorlandı. Kıran kırana mücadele ile geçen bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

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