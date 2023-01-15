JOURNEYMAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Journeyman filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrollerini Jodie Whittaker ve Paddy Considine'nin paylaştığı dram filmi Journeyman, Türkçe'ye Hayat Mücadelesi adıyla çevrilmiş ve sinemaseverlerden tam puan almıştır. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edilen film hakkında araştırılan Journeyman filminin konusu ne? Journeyman filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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JOURNEYMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya orta siklet boks şampiyonu olan Matty Burton, artık kariyerinin sonuna gelmiştir. Burton, son maçının parasını alıp artık oyundan çıkması gerektiğine karar verir. Hayatta tek bir amacı vardır o da eşi Emma ve gelecekte kızları Mia'ya güvenli bir hayat sağlamak. Fakat hayatın Matty için başka planları vardır. Andre Bryte ile yaptığı dövüşün ardından eve dönen Matty, aniden yere yığılır. Yığılmasının nedeni vücudunun yediği yumruğa gösterdiği gecikmiş tepkidir. Bir süre komada yaşam savaşı veren Matty, asıl mücadeleyi komadan çıktıktan sonra verecektir. Hafıza kaybına uğrayan ve kişiliği eskisinden bambaşka olan Matty, parçalanan hayatını tekrar bir araya getirmeye çalışacaktır...

JOURNEYMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Whittaker

Paddy Considine

Tony Pitts

Paul Popplewell

Anthony Welsh

JOURNEYMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Journeyman filmi İngiliz yapımıdır.