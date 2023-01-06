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BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Barut Kokteyli filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Navot Papushado üstlendiği 2021 yapımı Barut Kokteyli filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Barut Kokteyli filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:01
BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Barut Kokteyli filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Barut Kokteyli filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Barut Kokteyli filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı komedi aksiyon/gerilim filmi Barut Kokteyli detayları haberimizde...

BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Barut Kokteyli, bir suikastçı olmasının ardından küçük bir kızı korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Sam'in hikayesini konu ediyor. Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülen Sam, yetişkin olunca da annesi gibi ölümcül bir suikastçı olur. Bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kıza sahip çıkan Sam, kızı koruyabilmek için gücünü çalıştığı örgütü yok etmekte kullanmak zorunda kalır.

BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Karen Gillan
  • Freya Allan
  • Lena Headey
  • Michelle Yeoh
  • Carla Gugino
  • Chloe Coleman
  • Angela Bassett
  • Paul Giamatti
  • Mai Duong Kieu
  • Jack Bandeira
  • Joanna Bobin
  • Ralph Ineson

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