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JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi?

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas'ın başrollerini paylaştığı macera ile komediyi harmanlayan 3 filmlik Jumanji serisi, televizyonlarda gösterime girmesinin ardından merak konusu oldu. Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi? sorularının cevapları haberimizde.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:51
JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi?

Jake Kasdan ve Joe Johnston'un yönetmenliğini paylaştığı macera ve komediyi ya nyana seyirciye sunan Jumanji, benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. 3 filmlik seride ilk yapım olan Jumanji'nin yanı sıra Jumanji Vahşi Orman ve Jumanji Yeni Seviye de eşit derecede beğenildi. Peki JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? İşte tüm cevaplar...

JUMANJI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kız çocuk ve erkek kardeşi eski ve esrarengiz bir masa üstü aile oyununu keşfedip oynamaya başladıklarında, aynı oyun tarafindan 25 yıl önce yutulmuş Alan Parrish'in serbest kalmasını sağlarlar. Yutulduğu zaman onlar gibi bir çocuk olan Parrish şimdi ise koca bir adamdır.

JUMANJI OYUNCULARI KİM?

  • Robin Williams
  • Bonnie Hunt
  • Jonathan Hyde
  • David Alan Grier
  • Kirsten Dunst
  • Bradley Pierce
  • Bebe Neuwirth
  • Adam Hann-Byrd
  • Laura Bell Bundy
  • Dwayne Johnson
  • Kevin Hart
  • Karen Gillan
  • Jack Black
  • Danny DeVito
  • Awkwafina
  • Madison Iseman
  • Alex Wolff
  • Nick Jonas
  • Danny Glover
  • Morgan Turner
  • Ser'Darius Blain

JUMANJI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji'nin ilk filmi 1995 yılında çekilirken Jumanji: Vahşi Orman'ın yapım tarihi 2017, Jumanji: Yeni Seviye'nin ise 2019'dur.

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