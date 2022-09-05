Haberler Magazin MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Rupert Wyatt'ın üstlendiği 2011 yapımı Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:31
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Andy Serkis
  • James Franco
  • Freida Pinto
  • Tom Felton
  • John Lithgow
  • Brian Cox
  • David Hewlett
  • David Oyelowo
  • Tracy Spiridakos
  • Tyler Labine
  • Jamie Harris
  • Leah Gibson
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