Haberler Magazin TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA (TAKEN 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA (TAKEN 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Liam Neeson, Forest Whitaker ve Famke Jamssen'nin başrollerini paylaştığı Takip 3: Son Karşılaşma filmi, televiyon ekranlarında yayımlanmasının ardından sinemaseverler tarafından merak konusu haline geldi. Pek Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:10
TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA (TAKEN 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu aksiyon gerilim filmi sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında sıklıkla bakılan Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI KİM?

  • Liam Neeson
  • Forest Whitaker
  • Famke Jamssen

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi 2014 yılında çekilmiştir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."
Dele Alli Beşiktaş'ta! Sözleşme detayları belli oldu!
G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!
İki Serie A ekibi Boey'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?
ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?
ALS HASTALIĞI NEDİR? - ALS hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | ALS hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? - Gencizbiz KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa kupaları kura çekimi İstanbul'da yapılacak! Avrupa kupaları kura çekimi İstanbul'da yapılacak! 15:25
Dele Alli Beşiktaş'ta İşte sözleşme detayları Dele Alli Beşiktaş'ta İşte sözleşme detayları 15:06
Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! 14:58
"Her türlü riski göze alacağız" "Her türlü riski göze alacağız" 14:53
Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? 14:28
G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu! G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu! 14:28
Daha Eski
İki Serie A ekibi Boey'in peşinde! İki Serie A ekibi Boey'in peşinde! 14:13
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:11
Yusuf Yazıcı Fırtına'ya kazandırmaya devam ediyor! O madde... Yusuf Yazıcı Fırtına'ya kazandırmaya devam ediyor! O madde... 14:06
Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? 13:50
Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? 13:45
Jorge Jesus'tan forvet açıklaması! Jorge Jesus'tan forvet açıklaması! 13:41