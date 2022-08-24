TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA (TAKEN 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu aksiyon gerilim filmi sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında sıklıkla bakılan Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Forest Whitaker

Famke Jamssen

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi 2014 yılında çekilmiştir.