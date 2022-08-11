SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Son Sığınak (Greenland) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Zamana karşı akan senaryosuyla ve aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye hazırlanan Son Sığınak filminin konusu, oyuncu kadrosu ve filmin ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ediyor. İzleyicilere keyifli bir sinema gecesi yaşatacak Son Sığınak filmine dair merak edilenler haberimizde...

SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır.

Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

SON SIĞINAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Son Sığınak filmi 18 Aralık 2020 beyazperdede sinemaseverler ile buluşmuştur.