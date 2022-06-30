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SURVIVOR ŞAMPİYONU AÇIKLANDI! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu

Survivor All Star 2022'de final heyecanı yaşandı. Müthiş maraton sonrası rakiplerini eleyen Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı adlarını finale yazdırmıştı. Finalde yapılan SMS oylaması müthiş çekişmeye sahne oldu ve Survivor'da şampiyon belli oldu. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı olarak açıklandı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 23:01
SURVIVOR ŞAMPİYONU AÇIKLANDI! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da organize edilen dev finalde Nisa Bölükbaşı ile Adem Kılıçcı yarıştı. Yapılan SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu belli oldu.

👥SURVIVOR'I KİM KAZANDI?

Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı'nın final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapıldı. SMS oylamasıyla yarışmanın galibi Nisa Bölükbaşı oldu. Rakibinden daha fazla oy alan Nisa, Survivor 2022 All Star'ı şampiyon tamamladı.

ESKİ YARIŞMACILAR DA KATILDI📌

İstanbul'da organize edilen dev final, büyük bir heyecanla takip edildi. Organizasyona, bu yıl elenen yarışmacılar da dahil olmak üzere birçok ünlü sima ve final mücadelesi veren yarışmacıların aileleri de katıldı.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

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