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SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER? Survior'da son yarı finalist kim oldu? Finale kimler kalacak? SURVIVOR CANLI YAYIN

Survivor'da heyecan dorukta. Yarı final için kıyasıya rekabet yaşanacak. Yarı finali garantileyecek 2 isimden sonra son yarı finalist belli olacak. Fragmanı izleyenler arama motorlarında Survivor 149. bölüm detaylarını araştırıyor. Peki, Survior'da son yarı finale kim kaldı? Finale kimler kalacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER? Survior'da son yarı finalist kim oldu? Finale kimler kalacak? SURVIVOR CANLI YAYIN

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı finalistler belli oluyor. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarışacak. Son yarı finalist SMS ile belli olacak. Survivor 149. bölümü canlı yayınlanacak.

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynandı. Yarı finali garantileyen 2 isim Adem ve Batuhan oldu. 29 Haziran Çarşamba günü ise son yarı finalist belli olacak. Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıkacak.

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR

  • Adem Kılıçcı
  • Ayşe Yüksel
  • Nisa Bölükbaşı
  • Batuhan Karacakaya
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