Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de ekranlara gelen Survivor 2022'de heyecan dorukta. Finale son 5 gün kala Survivor'da dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya kıyasıya rekabette kozlarını paylaştı. Peki, Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 00:20 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 00:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Nagihan Karadere'nin vedası ile birlikte Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya adada dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki, Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR 2022 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVIVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR 2022 YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya

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