Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? 14 Haziran Survivor elenen isim belli oldu!

SURVIVOR KİM ELENDİ? 14 Haziran Survivor elenen isim belli oldu!

Televizyon ekranlarının sevilen yarışmalarından Survivor'da sonra yaklaştıkça rekabet artarken, bir eleme heyecanı daha yaşandı ve bir isim daha adaya veda etti. Yeni bölümde ilk olarak haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Daha sonra ise yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' gibi soruların cevaplarını arıyor. Survivor 2022 134. bölüme dair merak edilenler haberimizde....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 01:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 14 Haziran Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak. Survivor'da haftanın 3. ve son eleme adayı da belirlendi. Adaya veda edecek isim ise merakla bekleniyor. Survivor'ın sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularına eevap aranıyor.

SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Nisa, ikinci eleme adayı ise Atakan olmuştu. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları ise Ogeday ile Hikmet oldu.

14 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim, yapılan oylama sonucu Atakan oldu.

SURVIVOR ATAKAN KİMDİR? Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Devamını Oku BUNU DA OKU

ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Ayşe
  • Batuhan
  • Hikmet
  • Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

  • Berkan
  • Ogeday
  • Nisa
DİĞER
Macaristan, İngiltere'yi sahadan sildi! İngilizler 4 maçta 0 çekti
Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti
Jesus'tan 3 isme onay! İşte transfer listesi...
Beşiktaş'ın yeni transfer İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bakış Açısı (Vantage Point) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi?
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında son gelişmeler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de 00:34
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızın peşinde! F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:24
Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Takımımla gurur duyuyorum" Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Takımımla gurur duyuyorum" 00:11
Litvanya'nın hocasından Milli Takım'a övgü! Litvanya'nın hocasından Milli Takım'a övgü! 00:10
5 gollü maçta kazanan Hollanda! 5 gollü maçta kazanan Hollanda! 00:03
Doğukan Sinik: Hedefimize ulaştık Doğukan Sinik: Hedefimize ulaştık 00:00
Daha Eski
Almanya'dan İtalya'ya gol yağmuru! Almanya'dan İtalya'ya gol yağmuru! 23:58
Batshuayi attı Belçika kazandı! Batshuayi attı Belçika kazandı! 23:51
İngiltere evinde fark yedi! İngiltere evinde fark yedi! 23:47
Miller doludizgin! Miller doludizgin! 23:39
Katar'a son bilet Kosta Rika'nın! Katar'a son bilet Kosta Rika'nın! 23:31
Beşiktaş'ın yeni transfer İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transfer İstanbul'da! 23:19