Haberler Kimdir Survivor Avatar Atakan kaç yaşında, evli mi? | Çağan Atakan Arslan kimdir, nereli, mesleği ne?

Survivor Avatar Atakan kaç yaşında, evli mi? | Çağan Atakan Arslan kimdir, nereli, mesleği ne?

Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu. Daha önce de yarışmaya katılmış olan Avatar Atakan yarışmacılar arasına girdi. Peki, Çağan Atakan Arslan kimdir? Survivor AvatarAtakan kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:40
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Survivor Avatar Atakan kaç yaşında, evli mi? | Çağan Atakan Arslan kimdir, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024 kadrosunda değişiklik yapıldı. İzleyicilerin yakından tanıdığı Çağan Atakan Arslan yarışmaya dahil oldu. Avatar Atakan ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Survivor Atakan kaç yaşında? Çağan Atakan Arslan kimdir, mesleği ne? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

👉 ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

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