MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrollerini Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones gibi oyuncuların paylaştığı Mekanik 2: Suikast filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak 2016 yapımı Mekanik 2: Suikast filminin detayları...

MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU NEDİR?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verir fakat sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalır.

Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

Peki, Arthur sevgilisinin hayatını kurtarabilecek midir?

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI