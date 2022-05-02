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BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA KONUSU | Bir Zamanlar Hollywood (Once Upon a Time In Hollywood) konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Hollywood'da filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Quentin Tarantino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu 'Bir Zamanlar Hollywood' filminin özeti ve detayları araştırılmaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Hollywood filmi konusu nedir? Bir Zamanlar Hollywood filmi oyuncuları kim? Bir Zamanlar Hollywood filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA KONUSU | Bir Zamanlar Hollywood (Once Upon a Time In Hollywood) konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Hollywood filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in paylaştığı 2019 yapımı Bir Zamanlar Hollywood'da filmi, sinemaseverler tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Bir Zamanlar Hollywood'da filmine dair detaylar...

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Hollywood'da, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Rick Dalton (Leonardo Dicaprio)bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir.

Onun dublörü olan Cliff Booth (Brad Pitt) ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate (Margot Robbie) ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir...

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Leonardo DiCaprio
  • Brad Pitt
  • Margot Robbie
  • Kurt Russell
  • Timothy Olyphant
  • Dakota Fanning
  • Luke Perry
  • Margaret Qualley
  • Al Pacino
  • Müzik Ennio Morricone

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