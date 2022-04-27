Yürümekte zorlanan Kadir İnanır'a sevgilisi yardım etti

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021 tarihinde Muğla Ortaca'da birden rahatsızlanmıştı. Yeşilçam devlerinden olan İnanır'ın kaldırıldığı hastanede beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti. Beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Kadir İnanır, zor zamanlar yaşamıştı.

Kadir İnanır, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi. Arabasından indikten sonra yürümekte zorlanan ünlü aktöre sevgilisi Jülide Kural destek oldu.

İnanır geçtiğimiz ay yüzü olduğu markanın lansmanına katılmış ve basın mensuplarının sorularına yanıt vermişti.

Uzun yıllar sektörde mücadele verdiğini anlatan Kadir İnanır, "Bugünlere kolay gelmedim. Bu markayı dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakârlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu, nasıl var ettiğimi. 70 yıllık mücadelem bu. Benim hâlâ reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar. Eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik. Bir sahnede görünmenin halkın gözündeki bana dönüşümü beni mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.



