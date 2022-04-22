Serra Arıtürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Serra Arıtürk hayatı

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Serra Arıtürk hakkında sorular peş peşe geliyor. Serra Arıtürk kimdir, nereli? Serra Arıtürk kaç yaşında soruları yoğun ilgi görüyor. Haberimizin içeriğinde Serra Arıtürk'ün yaşamına dair bilinenleri bir araya getirdik.
SERRA ARTTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.
SERRA ARITÜRK FİLMLERİ - DİZİLERİ
2019 Uykusuzlar Kulübü
Genç Sahne
2021 Aşkın Tarifi
SERRA ARITÜRK ŞARKILARI
2019 Kendimi Bilmeden
2020 Kimse Yok (Osman Çetin ile)
Olmazdım