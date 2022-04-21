Haberler Magazin SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ TAKIMLAR | Takım Konseyinde yeni takımlar nasıl belirlendi? 21 Nisan Survivor'da kimler hangi takımda?

SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ TAKIMLAR | Takım Konseyinde yeni takımlar nasıl belirlendi? 21 Nisan Survivor'da kimler hangi takımda?

Survivor All Star'da bu akşam konsey toplanacak ve takım konseyinin ardından, yeni takımlar belli olacak. Yarışmada sona yaklaştıkça artan heyecan, değişen takımlarla birlikte yerini daha büyük bir rekabete bırakacak. Peki, 21 Nisan Perşembe Survivor All Star'da takımların son hali nasıl olacak, hangi yarışmacılar hangi takımda olacak? İşte Survivor All Star 2022 takımlarının son hali ve yarışmacılara dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:30
SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ TAKIMLAR | Takım Konseyinde yeni takımlar nasıl belirlendi? 21 Nisan Survivor'da kimler hangi takımda?

Survivor All Star 2022'de bu akşam takımlar tekrar belirlenerek yarışmada büyük bir değişikliğe gidilecek ve finale yaklaştıkça doruğa çıkan heyecan daha da artacak. Takım konseyinde kimlerin hangi takımda olduğu belli olurken; yarışmanın seyri de böylece büyük ölçüde değişmiş olacak. Peki, 21 Nisan Survivor'da takımların son hali nasıl belirlenecek? İşte yeni takımlara dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU, KİMLER HANGİ TAKIMDA?

Survivor All Star'da bu akşam takımlar yeniden belirlenecek ve böylece yeni ekipler kurulmuş olacak. Survivor'da takımların son hali yayınlanan yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE TAKIMLAR NASILDI, KİMLER HANGİ TAKIMDAYDI?

ÜNLÜLER TAKIMI

  • Adem Kılıçcı
  • Barış Murat Yağcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Çağan Atakan Arslan
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Parviz Abdullayev
  • Sema Aydemir


GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Anıl Berk Baki
  • Ayşe Yüksel
  • Berkan Karabulut
  • Evrim Keklik
  • Gökhan Keser
  • Hikmet Tuğsuz
  • Nisa Bölükbaşı
  • Ogeday Girişken
  • Seda Ocak
  • Sude Burcu
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