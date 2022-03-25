SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 25 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ünlüler takımı hem erkekler hem de kadınlar da sürklase ettiği oyunu 2-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI EVRİM OLDU!

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Yapılan oylamada en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.







ELİF YARIŞMAYI BIRAKTI!

Sağlık ve mental sorunlar yaşayan ünlüller takımı yarışmacılarından Elif yarışmayı bıraktı. Bu gelişme sonrası Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Birleşme partisine mevcut takımlarla gidilecek.