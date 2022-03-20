Haberler Magazin 📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 25. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 25. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 25. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 24. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 25. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 25. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:00
📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 25. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 20 Mart Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 25. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 25. bölümü...

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YARGI 25. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir.

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👉YARGI 25. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 25. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 25. BÖLÜM İZLE

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