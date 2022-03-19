Survivor'da ortalık karıştı! Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi

Survivor All Star 2022'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Ünlüler ile Gönüllüler, hem ödül hem de dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıran kırana yarışırken, son bölümde yaşanan kavga gündem oldu.

Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal, tencere yıkaması konusundan dolayı sert bir şekilde tartıştı. Yarışmanın başından beri sık sık gerginlik yaşayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan, "Yeter. Ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

Birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Batuhan ile Mert arasında yaşanan kavga sonrası acil durum konseyi toplandı.