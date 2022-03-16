📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 52. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan doruktaydı. Sadakatsiz 16 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 52. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 52. Bölümü

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SADAKATSİZ 52. BÖLÜM KONUSU

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

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👉SADAKATSİZ 52. BÖLÜM İZLE

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👉SADAKATSİZ 52. BÖLÜM İZLE

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