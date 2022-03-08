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Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmazlık aldı?

Son dakika haberi: Survivor'da üst üste oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından birleşme partisine katılacak isimler netleşecek. Ünlüler ve gönüllülerin, 8 Mart Salı günü oynadığı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlığın yanında kazanan takım hamburger ve film izleme ödülünün de sahibi oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Mart Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 00:26
Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmazlık aldı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlığı almak için nefes kesen bir performans sergiledi. Kazanan takım dokunulmazlıkla birlikte, hamburger ve film izleme ödülünün sahibi oldu.

8 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler takımı, ikinci kez dokunulmazlık yarışına çıktı. İlk oyunun kazananı ünlüler olmuştu. Survivor 2022'de dokunulmazlığın yanında hamburger ve film izleme ödülü verildi.

Kadınlar mücadelesinde açık ara farkla gönüllüler takımı oyunu aldı ve ödülden de tadım hakkını elde etti. Erkeklerde de oyunu kazanan gönüllüler oldu ve dokunulmazlığı gönüller takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da haftanın eleme adayları belirleniyor. Bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin oldu. İkinci eleme adayı ünlüler takımının yaptığı ada konseyi sonrası belirlendi.

İKİNCİ ELEME ADAYI BİRSEN!
Ünlüler takımının ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Birsen haftanın ikinci eleme adayı oldu.




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