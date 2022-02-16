Haberler Magazin ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı...

Show Tv ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Baba dizisinde Şahika karakterini canlandıran karakterini canlandıracak Zeynep Tuğçe Bayat'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Dizinin en dikkat çeken oyuncuarından biri olan Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:54
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı...

Yeni başlayan Baba dizisinde Şahika karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? İşte detaylar...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunudur. Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi.

1.67 boyundaki oyuncu, 2011 senesinde atv'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl TNT'de yayınlanan Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

👉ÖZEL HAYATI

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlendi.

🎬ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ

2009: Arka Sıradakiler
2010-2011: Gönülçelen
2011: Yıldız Masalı
2014: Ah Neriman
2015: Çilek Kokusu
2016: Seviyor Sevmiyor
2019: Afili Aşk
2020: Kuruluş Osman
2022: Baba

🎥ZEYNEP TUĞÇE BAYAT FİLMOGRAFİSİ

2017 - Şansımı Seveyim
2018 - Akvaryum

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