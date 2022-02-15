SURVIVOR 3. ve 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! İşte Survivor 14 Şubat eleme adayları | Sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 2 eleme adayı daha belli oldu. 14 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da üçüncü ve dördüncü eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı ve ünlüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim ve performans birincisinin adını söylediği yarışmacı üçüncü ve dördüncü aday olarak sürgün adasının yolunu tuttu.

SURVIVOR 14 ŞUBAT ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmayı kazanan takım olan gönüllüler dokunulmazlığı aldı ve ünlüler ada konseyine gitti.

SURVIVOR 14 ŞUBAT'TA ELEME ADAYLARI AŞKIM VE EZGİ OLDU!

14 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Aşkım ve gönüllüler takımında performans birinci olan Berkan'ın ismini söylediği Ezgi eleme adayları oldu.





