Haberler Magazin 📺SADAKATSİZ 46. BÖLÜM | Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? KANAL D YAYIN AKIŞI

📺SADAKATSİZ 46. BÖLÜM | Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? KANAL D YAYIN AKIŞI

Sadakatsiz dizisi hayranları, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Sadakatsiz, geçtiğimiz hafta çarşamba günü ekrana gelmemişti. Diziseverler, Sadakatsiz'in 46. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı ve dizinin son bölümüne dair tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:27
📺SADAKATSİZ 46. BÖLÜM | Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? KANAL D YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi geçtiğimiz çarşamba da ekran başına kurulup Sadakatsiz'i izlemek isteyenler, dizinin yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Sadakatsiz bu akşam var mı?" ve "Sadakatsiz neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başlamıştı. Her çarşamba Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle yayınlanmadı.

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SADAKATSİZ 46. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölümü 19 Ocak 2022 Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ 46. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

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12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz
23.45 Yargı (Tekrar)

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