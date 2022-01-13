Masterchef'te şampiyon belli oluyor! İşte gecenin kazanan ismi

TV8'in bir sezonu daha geride bırakan en çok izlenen yarışması MasterChef 2021'de cuma akşamı canlı yayında büyük final yapılacak. Perşembe akşamı ise Hasan ve Eren'in yaptıkları yemeklerden aldıkları puanlar, sonuca büyük ölçüde etki edecek. İlk final akşamında MasterChef jürisi, yarışmacılardan üç yemek istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise cuma günü canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek çıkardı. MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti.

Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinden puan verdi. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Son tabak olan tatlısı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.



