Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım, bu akşam ekran macerasına başladı.

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Benim Hayatım dizisinin başrollerinde Genco Özak, Nilsu Berfin Aktaş ve Savaş Özdemir yer alıyor.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karekteriyle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım dizisinde 'Hayat Öksüz' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?







NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı ''Geleceğin Starı'' yarışma programı ile adından söz ettirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol alan Aktaş, 2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer almıştır.

Şimdilerde ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, 1,70 m boyunda 52 kg ağırlığındadır.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Gökçe Mollaoğlu, TV Dizisi 2019)

Rastlantı (Sinema Filmi 2019)

KATILDIĞI YARIŞMALAR

2018 - Geleceğin Starı – Yönetmen: Tamer İpek