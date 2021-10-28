Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM FRAGMANI:

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (109. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

HAKAN VE FİKRET ARASINDA GERİLİM BİTMİYOR

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.





HAKAN DUYGULARINI SAKLAYAMIYOR

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (109. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).