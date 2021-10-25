Haberler Magazin Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Kalp Yarası 17. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Kalp Yarası 17. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizilerinden Kalp Yarası 17. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp yarası 16. bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 17. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, atv canlı yayın izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 17. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 00:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 00:25
Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Kalp Yarası 17. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 17. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisinde 17. bölüm fragmanı yayınladı. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kalp Yarası 17. bölüm yine büyük beğeni topladı...

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Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉KALP YARASI 17. BÖLÜM İZLE!

👉ATV CANLI İZLE

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

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👉KALP YARASI 17. BÖLÜM İZLE!

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular: Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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👉KALP YARASI 17. BÖLÜM İZLE!

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