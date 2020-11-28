Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu nedir? Görevimiz Tehlike 2'de hangi oyuncular oynuyor?

Yönetmen koltuğunda John Woo'nun oturduğu Görevimiz Tehlike 2 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 2 oyuncular kimler? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dün akşam televizyonda yayınlanan Görevimiz Tehlike 2, 2000 yılında vizyona girmişti. O yıllarda herkes tarafından ilgiyle izlenen film hakkındaki tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 KONUSU NEDİR?



Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 OYUNCULARI KİMLER?



Tom Cruise

Dougray Scott

Thandie Newton

Richard Roxburgh

John Polson

Brendan Gleeson

Rade Serbedzija

William Mapother