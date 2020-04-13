Geçtiğimiz hafta corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu negatif çıkmıştı. Yakışıklı oyuncunun "seni seviyorum" paylaşımının ardından eşi Başak Dizer'den yanıt geldi.

2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Başak Dizer ile çekilmiş aşk dolu pozunu takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki oyuncu, "İyi ki doğdun benim canım! İyi ki sen varsın. Seni seviyorum" mesajını yazdı.

BAŞAK DİZER'DEN KIVANÇ TATLITUĞ'A YANIT

Doğum gününde farklı duygularda olduğunu belirten Başak Dizer, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden, "Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğum günü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil. Bu yaşadıklarım asla beni mutsuz etmiyor biraz burukluk belki ama kocaman bir umut bir de coşku var yanında. Yaşama coşkusu. 'Yaşıyorsak hala umut var demektir.' Umudunuz, huzurunuz ve gülüşünüz hiçbir şeye yenilmesin. İyi ya da kötü, her nasıl adlandırıyorsanız başınıza gelenleri her şey insanlar için, yaşamak güzel. Sağlıkla" ifadelerini kullandı.

Ünlü stil danışmanı, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un "seni seviyorum" paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "İçimi ısıtan tüm güzel, nazik dilekleriniz, mesajlarınız için tanıdık tanımadık herkese çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Ve iyi ki sen de varsın özel adam" cevabını verdi.

Geçtiğimiz hafta corona virüs şüphesiyle hastaneye giden ancak testi negatif çıkan Tatlıtuğ hayranlarını korkutmuştu. Birkaç gün önce taburcu olan oyuncu, Kemerburgaz'daki evine gitmişti.

Hastane sürecinde ünlü oyuncunun yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Dizer'in, organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle oyuncunun tedavisine destek olacağı öğrenilmişti.





BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur. Başak Dizer; moda kariyerini bu şekilde başlatmak suretiyle stilistlik kariyerini de dizilerde stil danışmanlığı yaparak kazanmıştır. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye'ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi birçok tanınmış markaların baş tasarımcı asistanlığını yaparak kendini geliştirmiştir.

Başak Dizer; daha sonra Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; ancak popüler olarak adını Kıvanç Tatlıtuğ ile duyurmuştur. O dönem içerisinde Fransız manken Florence Eugene ile bir aşk yaşayan Başak Dizer bu ilişkiyi kısa sürdürmüş ve bitirmiştir. Stilistlik ve tasarımcı kariyerini büyük işlere imza atarak başaran Başak Dizer; başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapmıştır.

Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalışmış ve onun stilistliğini yapmıştır. Başak Dizer o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturarak kısa bir süre evlilik sürdürmüş ancak sonrasında ondan boşanmıştır. Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlenmişlerdir.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un düğünü 40 kişilik misafirin katıldığı bir nikâh töreni ile Paris'te Türk Konsolosluğu'nda gerçekleşmiştir.