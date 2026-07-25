Konyaspor sabırlı ve titiz

Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, transferin, tüm kulüplerdeki gibi Konyaspor için de planlama, sabır ve titizlik gerektiren süreç olduğunu belirtti. Yönet, "Kulübümüzün sportif ve mali gerçekleri doğrultusunda, takımımıza en doğru katkıyı sağlayacak isimleri kadromuza kazandırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, transferin, tüm kulüplerdeki gibi Konyaspor için de planlama, sabır ve titizlik gerektiren süreç olduğunu belirtti. Yönet, "Kulübümüzün sportif ve mali gerçekleri doğrultusunda, takımımıza en doğru katkıyı sağlayacak isimleri kadromuza kazandırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.