Niels çıkarması

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Konyaspor, genç sol bek Niels Nkounkou için harekat başlattı
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Konyaspor, Fransa pazarına yöneldi. Gelen bilgilere göre; yeşil-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız oyuncu Niels Nkounkou'yla ilgileniyor. Konya'nın Nkounkou'yu kadrosuna katabilmek için kulübü Eintracht Frankfurt'la görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Yeşil-beyazlılar, genç sol bekin transferini bitirmeyi umuyor. Marsilya altyapısı çıkışlı Nkounkou, daha önce Everton ve St. Etienne formalarını da terletmişti. Eylül 2023'te 7.5 milyon euro karşılığında St. Etienne'den Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.