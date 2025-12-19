Atan Deniz'i istedi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Konyaspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Kartalı'nda Deniz Türüç gündemde. Türüç, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin tarafından son haftalarda kadroya alınmadı. 32 yaşındaki sağ kanat da İstanbul temsilcisinden ayrılma kararı aldı. Eski teknik direktörü Çağdaş Atan'ın ısrarla Konyaspor'a alınmasını istediği Deniz Türüç'ün bu hafta içinde transferi için kararını vereceği öğrenildi.

KAYSERİ'DE YILDIZI PARLADI

Futbola Hollanda ekibi Twente'de başlayan tecrübeli hücumcu, ardından Go Ahead'e transfer oldu. 2015-16'da yıldızının parladığı Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, Erol Bedir yönetiminde Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe'de beklenen çıkışı gösteremeyen Türüç, 2020'de Başakşehir'e kiralandı, sonrasında da bonservisiyle turunculacivertlilere imza attı. Orta sahada da oynayabilen milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

KONYASPOR'DA 5-6 TRANSFER

Ara transferi hareketli geçirecek olan takımların başında gelen Konyaspor'un 5-6 transfer planladığı öğrenildi. Eksik mevkilerin başında; stoper, kanat, defansif orta saha, ofansif orta saha ve forvet geliyor. Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.