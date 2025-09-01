Ertaş kalede parladı

Göztepe deplasmanında tam 7 gollük pozisyonu önleyen kaleci Deniz Ertaş, Konyaspor’un 1 puan almasında başrolü oynadı. Ümit Milli Takımımız’ın aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabından “Hatalarım olacaktır ama mücadeleden kaçmadım! Her ter damlası, kaleyi daha güçlü kılar. Değerli Konyaspor ailem, mücadeleye devam” paylaşımını yaptı.
