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Uçar’dan sert uyarılar
Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, dünkü idmanda oyuncularını sert dille uyardı. Özellikle yapılan çift kale maçta isteklerini yerine getiremeyen futbolcularla bir süre konuşan Uçar, yapmaları gerekenleri net bir dille ifade etti. Uçar, ayrıca, Hatayspor karşısında üç puan istediğini söyledi ve "Kazanmakta başka çaremiz yok" dedi.
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