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Konyaspor Yusuf Erdoğan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, son olarak Adana Demirspor'da top koşturan orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 21:56
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Konyaspor Yusuf Erdoğan'ı transfer etti

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Erdoğan hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf Erdoğan, Konyaspor'da 10 numaralı formayı terletecek.

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