Konya'dan çifte takviye

Takımı Omerovic'e emanet ettikten sonra transfere hız veren Konyaspor, kaleci Slowik ve ön libero Boateng'in ardından iki imza daha attıracak. Anadolu Kartalı, Sırp ekibi Vozdovac'tan 25 yaşındaki stoper Damjanovic ile İstanbulspor'dan 26 yaşındaki K.Makedonyalı sol açık Ethemi'yle anlaştı. Sırp savunmacı Damjanovic, bu sezon 16 maçta oynarken, 1 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda boy gösterdi. 2.5 sezondur Boğalar'da oynayan genç forvet Ethemi ise bu sezon 16 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.