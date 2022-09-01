Haberler Konyaspor Diouf Konya’da

Diouf Konya’da

Yeşil-beyazlılar, Cikalleshi’nin boşluğunu Hatayspor’dan ayrılan 34 yaşındaki golcüyle doldurdu. Mame Diouf’la 1 yıllık imza atıldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Diouf Konya’da

Sürpriz bir şekilde Avrupa'ya erken havlu atan Konyaspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki büyük hedeflerine ulaşmak için kolları sıvadı. Golcüsü Cikalleshi'yi S.Arabistan kulübü Al-Khaleej'e kiralayan Anadolu Kartalı, yerini daha güçlü bir isimle doldurdu. Yeşil- beyazlılar, daha önce de gündeminde yer alan Mame Biram Diouf'la tekrar temasa geçti ve Hatayspor ile sözleşmesi biten Senegalli yıldız santrforla Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen törende 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı

İNGİLTERE VE ALMANYA'DA OYNADI
34 yaşındaki tecrübeli santrfor, son iki sezonda bordo-beyazlılarda 75 maçta, 31 gol attı, 8 asist yaptı. 51 kez milli olan Diouf, Jaraaf, Molde, M.United, B.Rovers, Hannover ve Stoke'da oynadı. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga gibi üst düzey liglerde boy gösterirken, geçen sezon 37 maçta; 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2020-21'de ise 22 golle gol kralı olan Boupendza'yla müthiş bir ikili oluşturup 38 maçta 19 gol, 5 asist yaptı.

GİRESUNSPOR MAÇINI BEKLİYOR
Konyaspor'un yeni golcüsü Mame Biram Diouf, bu hafta Giresunspor maçıyla siftah yapmak istiyor. Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra düzenli olarak antrenmanlarını yaptığını belirten Senegalli yıldız golcü, "Bireysel olarak çalışmalarımı antrenörler eşliğinde sürdürdüm. Fizik-kondisyon olarak eksiğim yok. Teknik direktörümüz İlhan Palut, Giresunspor maçında şans verirse elimden geleni yaparım. Muhteşem taraftarımız önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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