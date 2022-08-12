Ne yaptın Konya!

Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor, 3. eleme turu rövanşında A Spor'dan yayınlanan maçta Vaduz'a boyun eğdi. Tribün desteğini de arkasına alan yeşil- beyazlılar, 18'de Guilherme'nin penaltısıyla öne geçti. Ardından üst üste şok goller yedik. 27'de kullanılan frikikte, Gasser kafayla tamamladı: 1-1. 31'de ise Uğurcan'ın hatasını affetmeyen Sutter, devre skorunu belirledi: 1-2.

TUNAHAN SEVİNMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Konyaspor oldu ancak golleri bulan yine Vaduz'du. Vaduz kalesini ablukaya aldığımız anlarda kontratağa yakalandık. 67'de Sasere'nin pasında Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, farkı ikiye çıkardı ve attığı golden sonra sevinmedi. 88'de yine bir kontratakta bu sefer Gasser skoru 4-1 yaptı. 90+5'te Amir'in frikik golü sadece tabelayı değiştirdi.

HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Avrupa'ya erken havlu atmalarından dolayı inanılmaz üzgün olduklarını söyledi. Hiç beklemedikleri bir futbol ve sonuçla karşılaştıklarını belirten Palut, "Öne geçip skor avantajını ele aldığımız maçta çok basit hatalar yaptık. Farkı arttıracağımız yerde yaptığımız hatalardan üst üste gollerle ritmimizi kaybettik. İkinci yarıda da aynı senaryoyu yaşayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Herkesten özür dileriz" diye konuştu.

PALUT'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor hocası İlhan Palut, Ankaragücü maçı 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti. Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Michalak ve Cikalleshi'yi yedek soyunduran Palut, yerlerine Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Paz, Muric ve Muhammet Demir'e görev verdi.

38 BİN NÜFUSLU ÜLKEYE ELENDİK

Avrupa'ya sürpriz bir şekilde havlu atan Konyaspor, kadro kalitesinden beklenmeyen bir sonuca imza attı. FIFA'da 194. sıradaki 38 bin nüfuslu Lihtenştayn'ın, 5 bin nüfuslu başkenti Vaduz'dan 4 gol yiyerek elenen Konya ekibine, taraftarlar maç sonu büyük tepki gösterdi.