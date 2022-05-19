Başkan Altay: “İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum”

Halk Koşusuna katılan Başkan Altay, maratona gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. Özellikle pandemi döneminde herkesin hareketsizliğe alıştığına dikkat çeken Başkan Altay, "Hareket konusunda bir farkındalık oluşturmak gerekiyordu. Konya Yarı Maratonu bunun için iyi bir başlangıç oldu. Yaptığımız her işi bir sosyal sorumluluk anlayışıyla yapıyoruz. SOBE ile birlikte yaptığımız bu programda elde edilen gelir de otizimli çocuklarımızın geleceğine ışık oluşturacak. Bu konu da en az maraton kadar önemli" dedi. Maratonu 'Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla yaptıklarını, çünkü Konya'nın Türkiye'nin merkezinde bir şehir olduğunu belirten Başkan Altay, "İnsanlarımız böylece hareketli olmaya başladı. Ayrıca 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti, 2023 Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız çok önemli bir organizasyona hazırlanıyor. 9 Ağustos'ta 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimizde gerçekleşecek. Bugüne kadar Konya'da yapılan en önemli spor organizasyonu olacak. Bugünkü etkinliklerle de şehrimize buna alıştırmayı arzu ediyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Maratona katıldıkları için mutlu olduklarını belirten yerli ve yabancı sporcular da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Halk Koşusu'nun ardından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen Buray konseri de ilgiyle takip edildi.