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'da şok!

, Akhisar’dan Arnavut golcü Cikalleshi’yle 2 yıllık imza attığı esnada ’ın sürpriz bir şekilde yönetimle görüşüp yollarını ayırdığı bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:56 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Konyaspor'da şok!

Transferde sesiz kalan , bu sessizliği Cikalleshi transferiyle bozduğu esnada şok bir kararla karşılaştı. Spor'a göre; geçen sezon 22. haftada 'ın yerine gelen 'ın, ayrılık kararı aldığı bildirildi. Transferde yönetimle anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen 51 yaşındaki hocanın, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi. Konya'da 13 maça çıkan Korkmaz, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI
Konyaspor yönetiminden Bülent Korkmaz için resmi bir açıklama gelmezken, Cikalleshi'nin imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Konya temsilcisine 2 yıllık imza atan 30 yaşındaki Arnavut golcü, 35 kez milli formayı giydiği Arnavutluk'la da 7 gole imza attı. 2015'te 'le macerasına başlayan 30 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli santrfor, Akhisar, eski adıyla (Ankaraspor) ve formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Akigo'da 26 maçta 8 gol, 2 asist katkısı sağladı.

ADİL DEMİRBAĞ DA İMZAYI ATTI
Transferde hareketli bir gün geçiren Konyaspor, daha önceden anlaşmaya vardığı 1. Lig ekibi 'dan Adil Demirbağ'la da 3 yıllık imza attı. 22 yaşındaki genç stoper, geçen sezon 29 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

ADAMA TRAORE HATAYSPOR'DA
Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, Monaco'nun Malili orta sahası Adama Traore ile 2+1 yıllık imza attı. Traore, geçen sezon Ligue 1'de kiralık oynadığı Metz'de, 16 maçta 1 gol, 4 asist üretti. 14 kez milli olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 85 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.