Konyaspor'da şok!

Transferde sesiz kalan Konyaspor, bu sessizliği Cikalleshi transferiyle bozduğu esnada şok bir kararla karşılaştı. TRT Spor'a göre; geçen sezon 22. haftada Aykut Kocaman'ın yerine gelen Bülent Korkmaz'ın, ayrılık kararı aldığı bildirildi. Transferde yönetimle anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen 51 yaşındaki hocanın, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi. Konya'da 13 maça çıkan Korkmaz, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI

Konyaspor yönetiminden Bülent Korkmaz için resmi bir açıklama gelmezken, Cikalleshi'nin imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Konya temsilcisine 2 yıllık imza atan 30 yaşındaki Arnavut golcü, 35 kez milli formayı giydiği Arnavutluk'la da 7 gole imza attı. 2015'te Başakşehir'le Türkiye macerasına başlayan 30 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli santrfor, Akhisar, eski adıyla Osmanlıspor (Ankaraspor) ve Göztepe formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Akigo'da 26 maçta 8 gol, 2 asist katkısı sağladı.

ADİL DEMİRBAĞ DA İMZAYI ATTI

Transferde hareketli bir gün geçiren Konyaspor, daha önceden anlaşmaya vardığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan Adil Demirbağ'la da 3 yıllık imza attı. 22 yaşındaki genç stoper, geçen sezon 29 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

ADAMA TRAORE HATAYSPOR'DA

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, Monaco'nun Malili orta sahası Adama Traore ile 2+1 yıllık imza attı. Traore, geçen sezon Ligue 1'de kiralık oynadığı Metz'de, 16 maçta 1 gol, 4 asist üretti. 14 kez milli olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 85 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.