Konyaspor Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarını kapsamında transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 4 Ağustos'ta sözleşmesi sona eren deneyimli stoper Uğur Demirok ile yeniden anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a gelen ve yarım sezonda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren Uğur Demirok'un sözleşmesi 4 Ağustos'ta sona ermişti. Yeşil-beyazlı ekip 32 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna kattı.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
2019-2020 sezonunun ikinci yarısında takımımıza büyük katkı sağlayan Uğur Demirok ile opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine futbolcumuz Uğur Demirok ve Kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı.
Uğur Demirok yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyecek.
- 13.08.2020
- Ivan Marcone Trabzonspor'a! Kiralama teklifi yapıldı
- Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...
- Manuel Fernandes'ten transfer açıklaması! Trabzonspor...
- Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi
- Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.