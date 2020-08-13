Konyaspor Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a gelen ve yarım sezonda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren Uğur Demirok'un sözleşmesi 4 Ağustos'ta sona ermişti. Yeşil-beyazlı ekip 32 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna kattı.



Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonunun ikinci yarısında takımımıza büyük katkı sağlayan Uğur Demirok ile opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine futbolcumuz Uğur Demirok ve Kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı.

Uğur Demirok yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyecek.