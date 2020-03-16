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16 Mart 2020, Pazartesi
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F.Bahçe maçı kırılma anıydı

F.Bahçe maçı kırılma anıydı

Ligde son 7 maçını kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise 1 galibiyet alan , maçıyla 3 puan hasretini bitirdi. , “9 kişiyle de olsa Fenerbahçe’yi yenerek gerçekten çok önemli bir 3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı" dedi.

Ligde son 7 maçını kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise 1 galibiyet alan , maçıyla 3 puan hasretini bitirdi. Kendileri adına kırılma maçını kazandıklarını belirten , "9 kişiyle de olsa Fenerbahçe'yi yenerek gerçekten çok önemli bir 3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı. İnşallah gelecek maçlar daha iyi olacak" diye iddialı konuştu.
  1. 16.3.2020
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