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04 Şubat 2020, Salı
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Guilherme tam isabet

Guilherme tam isabet

’un devre arasında ekibi J.Bialystok’tan aldığı sambacı sol bek, maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konya'da ilk forma şansını deplasmanında bulan yeni transfer Guilherme Sitya, sergilediği performansla göz doldurdu. Golsüz beraberlikle sona eren maçta, rakiplerine fırsat vermeyen ve ofansa da verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı sol bek, ''ın vazgeçilmez isimleri arasına girer' yorumlarını beraberinde getirdi. Guilherme'nin aynı mevkide yer alan takım arkadaşı Alper Uludağ'la da rekabete girmesi, teknik heyeti sevindiren bir başka konu oldu. 29 yaşındaki sambacı, 'da ilk devrede oynadığı 15 karşılaşmada yaptığı 4 asistle, takımının öne çıkan isimleri arasındaydı
  1. 4.2.2020
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